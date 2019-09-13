На Урале массово уволились врачи скорой помощи

Власти обещают, что конфликт не нарушит работу станции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пять сотрудников станции скорой помощи в Октябрьском районе Челябинской области подали заявление об увольнении из-за низкой зарплаты. Одно из них подписано, с авторами других продолжаются переговоры. Как сообщили «URA.RU» в региональном минздраве, «зарплатных» нарушений не выявлено, а работодатель принял все меры по урегулированию конфликта.

В коллективном обращении на имя главврача октябрьской районной больницы сотрудники скорой просили сохранения выплат за стаж, повышение доплаты за ночные дежурства с 20 до 100%, а также выплаты за специальную оценку условий труда. Встречное предложение — повысить с 30% до 85% стимулирующую часть зарплаты — не устроило на данный момент как минимум одного из авторов коллективного обращения.

«В медицинской организации неоднократно проходили проверки надзорных органов, которые не выявили нарушений в выплате зарплаты. Дальнейшие действия будут приняты в соответствии с законодательством и Трудовым кодексом. Несмотря на конфликт, станция продолжит работать, жители района не останутся без медицинской помощи», — прокомментировали ситуацию агентству в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Предыдущий конфликт, спровоцированный недовольством зарплатой, вспыхнул в челябинском городе Трехгорный — там заявления подали хирурги единственной больницы. Ранее подобная ситуация возникла в Нижнем Тагиле. По мнению профсоюза скорой помощи, массовые увольнения врачей возможны по всей стране.