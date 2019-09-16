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Движение трех губернаторов готовит план для главы Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Первомай в Челябинске. Челябинск, текслер алексей, капкова юлия
Юлия Капкова (в центре) готовит предложения для Алексея Текслера (слева)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Движение «За возрождение Урала» (ЗВУ), лидерами которого были три губернатора Челябинской области, представит перспективный план работы недавно избранному главе региона Алексею Текслеру. Об этом сообщила «URA.RU» и. о. председателя организации Юлия Капкова.

«Сейчас мы разрабатываем план развития движения, будем работать дальше. Этот документ мы обязаны представить Алексею Леонидовичу (Текслеру — ред.) в ближайшее время», — сказала Капкова корреспонденту агентства.

Внеочередная конференция, где должны избрать нового председателя движения (экс-губернатора Бориса Дубровского отправили в отставку заочно — прим. ред.) состоится в октябре, уточнила временный лидер ЗВУ. «Пока Совет движения склоняется к мысли, чтобы продолжала работать. Постараюсь убедить людей, чтобы нашли другого кандидата», — добавила она.

ЗВУ было создано в 1994 году, обеспечив победу на губернаторских выборах Петра Сумина. В 2010 году его «по наследству» возглавил Михаил Юревич, а затем и Борис Дубровский. Его планы задействовать ЗВУ на перевыборах 2019 года сорвались, а назначенный врио главы региона Алексей Текслер прервал традицию, не пожелав становиться лидером движения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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