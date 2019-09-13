Правительство вновь будет хранить деньги в банке РПЦ, из которого пропали 5 миллиардов рублей

Проблемы у банка «Пересвет» начались в 2017 году
Правительство РФ опубликовало распоряжение, согласно которому деньги властей будут храниться в банке «Пересвет», принадлежащем Русской православной церкви (РПЦ). Документ опубликован за подписью премьер-министра России Дмитрия Медведева.
«Средства федерального бюджета могут размещаться на банковских депозитах в Акционерном коммерческом банке „Пересвет“», — указано в
Ранее из кассы «Пересвета» пропали пять миллиардов рублей. Также СМИ сообщали, что банк активно кредитовал компании без признаков реальной деятельности.