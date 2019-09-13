Правительство вновь будет хранить деньги в банке РПЦ, из которого пропали 5 миллиардов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Банк
Проблемы у банка «Пересвет» начались в 2017 годуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство РФ опубликовало распоряжение, согласно которому деньги властей будут храниться в банке «Пересвет», принадлежащем Русской православной церкви (РПЦ). Документ опубликован за подписью премьер-министра России Дмитрия Медведева.

«Средства федерального бюджета могут размещаться на банковских депозитах в Акционерном коммерческом банке „Пересвет“», — указано в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее из кассы «Пересвета» пропали пять миллиардов рублей. Также СМИ сообщали, что банк активно кредитовал компании без признаков реальной деятельности.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Политика
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...