Экономист: повышение пенсий россиянам — «плевок в лицо»

Индексация в следующем году страховых пенсий на 6,6% является «плевком в лицо народу». Об этом «URA.RU» заявил сопредседатель аналитического агентства «Национальный Эксперт» Сергей Журавский. По его мнению, люди не почувствуют никаких позитивных изменений.
«Это уже напоминает издевательство, настоящий плевок в лицо народу: на такую „огромную“ прибавку в следующем году, пожалуй, только пакет молока купишь. Много шума, а на самом деле ничего», — заявил собеседник агентства. Журавский признал, что реальная инфляция окажется значительно выше прогнозируемой: «В итоге людям, как всегда, достанутся крохи. Как беднели, так и продолжат беднеть».
Впрочем, экономический аналитик Антон Шабанов назвал анонсированную индексацию вполне достойной. «Конечно, хотелось бы, чтобы пенсии повышались более значительно, в несколько раз. Но, по крайней мере, это решение достойное, в прошлые годы мы видели куда меньшие значения», — пояснил «URA.RU» эксперт. По его словам, реальную инфляцию нужно высчитывать для каждого отдельного человека: «Однако повышать пенсии индивидуально в такой большой стране просто нереально».
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы в 2020 году выше прогнозного значения инфляции, на 6,6%. Их средний размер составит 16,4 тысячи рублей. Минэкономразвития ожидает, что инфляция по итогам 2019 года составит 3,8%. Размер социальных пенсий в следующем году будет увеличен на 7%.