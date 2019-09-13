Бывший ямальский чиновник вышел на работу в федеральном министерстве

Виталий Хоценко назначен директором департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности России. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе федерального ведомства. На Ямале управленец известен по работе в ОГТРК «Ямал-Регион» и в правительстве округа.
Хоценко последние пять лет работал в правительстве Ставропольского края, где занимал пост министра энергетики, промышленности и связи региона. В пресс-службе губернатора сообщили «URA.RU», что чиновник 12 сентября был отправлен в отставку в связи с «переходом на новое место работы в федеральные органы власти». Источники агентства в региональном правительстве уточнили, что возможным местом продолжения работы может стать Минпромторг.
В итоге в пресс-службе федерального ведомства подтвердили трудоустройство Хоценко. «С 12 сентября Виталий Хоценко является федеральным государственным гражданским служащим Министерства промышленности и торговли РФ и замещает должность директора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления», — говорится в сообщении.
Виталий Хоценко приехал на Ямал в 2008 году и работал начальником отдела анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-Регион». С марта 2010 года он перешел на работу в правительство округа, где стал директором департамента по науке и инновациям ЯНАО. Позже Хоценко стал экспертом-консультантом первого заместителя губернатора ЯНАО, курирующего промышленный, топливно-энергетический и природно-ресурсный блоки.