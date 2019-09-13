Бизнес-залы будут доступны лишь для держателей «платины» при покупке билетов в бизнес-класс Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Уже с 15 сентября владельцы золотых карт «Аэрофлота» не смогут пользоваться бизнес-залами еще в 18 аэропортах России. В представленном списке среди прочих указаны аэропорты Перми и Салехарда.

«Ограничение распространяется на аэропорты в Анапе, Астрахани, Барнауле, Владивостоке, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Минеральных Водах, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Салехарде, Самаре, Саратове, Хабаровске и Якутске», — сообщают «Ведомости». В качестве компенсации пассажиры «Аэрофлота», а также «России» и «Авроры» из указанных городов получат на бонусные карты по три тысячи миль.

Это уже не первый отказ «Аэрофлота» от использования бизнес-залов в аэропортах России. Месяц назад компания заявила о закрытии доступа в бизнес-залы Архангельска и Магнитогорска владельцам золотых карт.

Таким образом, сейчас для владельцев золотых карт доступны бизнес-залы лишь в 10 ведущих региональных аэропортах. Ранее перевозчик сообщал, что доступ в бизнес-залы сохранится для держателей платиновых карт при условии покупки билетов в бизнес-класс.