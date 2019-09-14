Эксперт назвал единственную альтернативу присоединению ДНР к России

Жители ДНР могут массово начать уезжать в России, считает политолог Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Вместо вхождения ДНР в состав России можно ожидать массового переезда в РФ жителей Донбасса. Такое мнение высказал политический аналитик Михаил Демурин, комментируя заявления главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина о намерении ДНР присоединиться к России.

«Задача вхождения в состав России для ДНР и ЛНР — правильная задача. Она сегодня является трудно достижимой, я, в отличие от Дениса Пушилина, настроен в этом плане не оптимистично, но это правильная задача, и рано или поздно она будет решена. <…> Скорее всего, дело для свободной части Донбасса кончится не „максимальной интеграцией в российское пространство“, а „максимальной интеграцией“ жителей ДНР и ЛНР в Россию. Большинство из них просто переедут на российскую территорию. Такая перспектива мне представляется в корне неверной, но весьма реальной», — цитирует его Regnum.

Ранее глава ДНР Пушилин рассказал, что надеется на объединение непризнанной республики с Россией. По его словам, ДНР вполне могла бы получить права российского федерального округа. С таким завлечением Пушилин выступил на конференции с журналистами и политологами в Москве. «Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале войти в состав России на правах федеративного округа», — отмечал лидер Донецкой народной республики. Позднее Пушилин сообщил, что ДНР якобы уже начала процесс вхождения в состав России.