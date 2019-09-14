13 сентября 2019

Зеленский заявил, что скажет «много всего» Путину при встрече

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, саммит, флаг украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский рассказал прессе о том, как планирует вести разговор с Владимиром ПутинымФото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский при встрече с российским лидером Владимиром Путиным собирается сказать ему «очень много всего». Об этом украинский политик заявил журналистам на прошедшем в Киеве форуме YES.

Один из представителей СМИ также спросил Зеленского о том, есть ли у него стратегия в отношениях с Россией. Президент Украины ответил на вопрос утвердительно, сообщает Nation News.

8 сентября Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. В ходе него политики обсудили проблемы урегулирования внутриукраинского конфликта. Накануне новоиспеченный министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал «оттепелью» текущие отношения между странами.

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