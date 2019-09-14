После прихода Зеленского в отношениях Украины и России увидели «оттепель»

В российско-украинских отношениях наступил новый этап Фото: Илья Московец © URA.RU

Новоиспеченный министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал «оттепелью» текущие отношения между Украиной и Россией. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в эфире украинского телеканала «Интер».

«То, что мы сейчас наблюдаем, это определенное потепление, оттепель в отношениях между Украиной и Россией. И президент Зеленский пытается максимально использовать это окно возможностей, которое открывается, для того, чтобы принести мир на нашу землю», — отметил Пристайко. Украинский министр также отметил, что для восстановления мира в стране необходимо найти компромисс, который позволит «возобновить украинский порядок».

Одним из наиболее ярких свидетельств радикального улучшения российско-украинских отношений стало то, что 7 сентября Россия совершила обмен задержанными и заключенными с Украиной в формате «35 на 35». На родину вернулся россиянин, главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Украина в свою очередь получила моряков, участвовавших в конфликте в Керченском проливе, а также кинорежиссера Олега Сенцова, которого обвиняли в терактах в Крыму.

Позднее стало известно, что Россия и Украина в ближайшее время могут вновь провести обмен заключенными. В частности, Украина намерена вернуть 113 заключенных, которые сейчас находятся в России. Об этом заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.