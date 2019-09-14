Сидевший на Ямале украинский режиссер Сенцов может получить поддержку влиятельного олигарха

Украинский олигарх Виктор Пинчук может стать спонсором и политическим покровителем недавно вернувшегося на родину режиссера Олега Сенцова, который в России был осужден за терроризм и отбывал наказание в колонии на Ямале. Такое мнение высказал популярный украинский блогер и политик Анатолий Шарий.
«Пинчук подтягивает к себе Олега Сенцова. Эта олигархическая кучмомерзость испортила когда-то приличного певца Вакарчука, теперь может превратить Сенцова в непонятно что. Не давайся, Олег», — написал Шарий в своем telegram-канале. Поводом для такого высказывания стало выступление Сенцова на организованном Пинчуком и его соратниками форуме Ялтинской европейской стратегии (УЕS). Как считается, в будущем Сенцов может начать политическую карьеру, спонсором которой и станет олигарх Пинчук.
Российский суд в 2015 году приговорил украинского кинорежиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии за подготовку терактов в Крыму. Сенцов отказался признавать вину. Во время отбывания наказания в ямальской колонии «Белый медведь» он объявил голодовку, которая продлилась 145 дней.
7 сентября 2019 года режиссер вернулся на родину в рамках обмена заключенными по формуле «35 на 35» между Россией и Украиной. Уже на родине Сенцов заявил журналистам, что вернется в Крым «только на танках». Сейчас украинец планирует жить в Киеве.