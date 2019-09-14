Нейрохирург рассказал, сможет ли Анастасия Заворотнюк победить болезнь

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Анастасия Заворотнюк. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Врачи борются за жизнь популярной актрисыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врачи ставят неутешительные прогнозы на выздоровление актрисы Анастасии Заворотнюк, по слухам, больной раком мозга. Нейрохирург Александр Тушев в беседе с журналистами заявил, что на последних стадиях полностью вылечить опухоль нельзя.

«Есть разные степени злокачественности опухоли головного мозга. Но если она сопровождается отеком, то это означает, что у человека уже третья или четвертая стадия. Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. Вылечить же полностью опухоль нельзя. Средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией — от восьми месяцев до года», — цитирует Тушева «Вечерняя Москва».

Ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк была госпитализирована в реанимационное отделение. По данным СМИ, у актрисы начался отек мозга, муж Петр Чернышев оказывают ей поддержку. Позднее врачи ввели Заворотнюк в медикаментозную кому, опасаясь за ее жизнь.

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