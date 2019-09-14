Названы возможные причины болезни Заворотнюк

Состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк могло ухудшиться из-за процедуры омоложения стволовыми клетками. Так считает продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.
«15 лет назад это было модно, многие артисты, в том числе и [певица] Жанна Фриске, этим увлекались, хотели быть вечно молодыми», — пояснил Разин в разговоре с «Комсомольской правдой». Также он добавил, что сама актриса неоднократно жаловалась ему на свое здоровье еще полгода назад.
Заворотнюк, по данным СМИ, находится в реанимации из-за начавшегося отека мозга. Ее ввели в медикаментозную кому, передает агентство Nation News. Рядом с ней находится ее муж, фигурист Петр Чернышев, который из-за болезни жены ушел из ледового шоу. Незадолго до госпитализации артистки сообщалось, что она хочет рассказать о своем страшном диагнозе с телеэкранов. Впрочем, представитель актрисы Стас Христов заявлял, что она здорова, уточняет RT.