Врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Анастасии Заворотнюк запрещали продолжать лечениеФото: wikipedia.org

Врачи одной из московских клиник прекратили интенсивное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Такое решение был принято после ухудшения состояния здоровья актрисы», — передает telegram-канал.

Заворотнюк ранее лежала в больнице в Польше, откуда ее выписали, пояснив, что дальнейшее лечение ей противопоказано. Несмотря на предписания зарубежных врачей, их российские коллеги решили и дальше бороться с заболеванием артистки. Сейчас она остается под наблюдением.

Актриса, по данным СМИ, находится в реанимации из-за отека мозга. На фоне болезни ее частично парализовало, отмечает агентство Nation News. Позже Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, уточняет телеканал 360. Незадолго до госпитализации она собиралась рассказать о своем недуге в эфире федеральных телеканалов. Музыкальный продюсер Андрей Разин, друживший с артисткой, заявил, что ее состояние могло ухудшиться из-за процедуры омоложения стволовыми клетками.

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Здоровье
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...