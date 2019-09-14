Станислав Садальский признался, что верит в лучшее Фото: Личная страница Станислава Садальского в Instagram

Актер Станислав Садальский признался, что не может решиться на звонок актрисе Анастасии Заворотнюк, но поделился перепиской с ней. По словам Садальского, его последнее сообщение Заворотнюк не прочитала.

«Настеньке я написал сегодня: „Тебе нужна помощь? Есть первоклассные врачи“. Сообщение доставлено, но не прочитано», — рассказал Садальский «Комсомольской правде». Также актер призвал не верить словам Андрея Разина, заявившего, что Заворотнюк находится в коме, так как ранее Разин утверждал, что продюсер Бари Алибасов отравился «Кротом», после чего «веры ему нет».

Согласно фрагменту переписки Заворотнюк и Садальского, который актер опубликовал во «ВКонтакте», Анастасия Заворотнюк благодарит своего приятеля за поддержку, однако о чем именно идет речь, Садальский не ответил.

Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в медикаментозной коме из-за отека мозга, появившегося на фоне рака мозга. По неподтвержденной информации, состояние актрисы резко ухудшилось. Продюсер Андрей Загорский призвал поклонников Заворотнюк молиться за ее здоровье, пишет агентство Nation News.