Джон Уоррен принял участие в древнем ритуале Якты Хот Фото: страница Джона Уоррена в Instagram

Ведущему программы «Поедем, поедим!» на телеканале НТВ Джону Уоррену на Ямале пришлось целовать голову мертвого медведя. Мужчина принял участие в древнем ритуале Якты Хот или «Медвежьи игрища».

«Делал то, чего никогда в жизни не делал: бегал на лыжах по траве, целовал голову медведя на празднике, аналогов которому не найдешь нигде, увидел ровесников мамонтов — овцебыков […] Теперь я точно знаю, где самый чумовой отдых в России», — отметил в своей передаче Уоррен.

Один из участников древнего хантыйского ритуала Леонид Лонгортов рассказал ведущему, что медведя умерщвляют, когда хищник начинает «хулиганить» и нападать на людей. В ритуале основными действующими лицами являются мужчины: они добывают медведя для праздника, участвуют в обряде жертвоприношения и исполняют различные песни. «Прощание с медведем продолжается четыре дня, если это медведица, и пять дней — если это мужик», — подчеркнул ведущий.

Во времена СССР за подобные обряды жестоко наказывали и аборигенам приходилось отдаляться от общества, чтобы сохранить свой ритуал. По словам Уоррена, жертвоприношение завершается застольем, где всех угощают блюдами из медвежатины.

Уоррен в рамках передачи встретился с местным изобретателем Юрием Медведевым, певицей Надеждой Сэротэтто, побывал в кочевой школе и попробовал различные блюда местной кухни.