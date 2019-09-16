Захарова рассказала о работе шпиона Смоленкова в посольстве в Вашингтоне

Мария Захарова не была лично знакома с Олегом Смоленковым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В правительстве РФ работал американский шпион

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Олег Смоленков, которого СМИ называют американским шпионом, некоторое время работал в посольстве РФ в Вашингтоне. Этим она поделилась в разговоре с вдовой журналиста Сергея Доренко Юлией.

«Он работал на каком-то отрезке своей карьеры в нашем посольстве в Вашингтоне», — заявила Захарова, уточнив, что лично не была знакома со Смоленковым и вообще с ним «не пересекалась». По ее словам, с предполагаемым шпионом общались ее коллеги, которые утверждают, что он «занимался хозяйственными вопросами».

Захарова отметила, что телеканал CNN, первый сообщивший об эвакуации американского агента из России, не обращался к МИДу во время подготовки материала. «Это странная ситуация. Обычно они просят нас о комментарии, если речь идет о подобных сюжетах», — поведала Захарова.

По данным CNN, некий агент ЦРУ был экстренно вывезен из России в 2017 году. Телеканал не раскрывал его имени, однако позднее в российских СМИ появилась информация, что им может быть сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, который в 2017 году выехал с семьей на отдых в Черногорию и пропал.

По некоторой информации, Смоленков в течение пяти лет занимал должность главного советника в аппарате помощника президента РФ Юрия Ушакова, напоминает «Утро.ру». В Кремле подтвердили, что экс-чиновник, подозреваемый в шпионаже, работал в администрации президента, однако был уволен еще несколько лет назад, передает «Национальная служба новостей».