09 сентября 2019

СМИ назвали имя отозванного из России агента американской разведки

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Совещание у Губернатора Курган, папка, герб рф
Сотрудник управления делами президента РФ Олег Смоленков исчез летом 2017 года во время отдыха в ЧерногорииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Особо ценным агентом» американской разведки в высших эшелонах власти в России мог быть сотрудник управления делами президента России Олег Смоленков. Такую информацию распространили российские СМИ, сопоставив факт исчезновения чиновника с названной американскими коллегами датой «эвакуации».

По имеющимся данным, в июне 2017 года Смоленков с семьей выехал из России на отдых в Черногорию, после чего бесследно исчез. Произошло это, как сообщает «Лента.ру», через несколько дней после тех самых переговоров президента США Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«6 сентября 2017-го было возбуждено уголовное дело об убийстве чиновника, — передает „Царьград“. — Репортаж CNN об эвакуации из России американского информатора вышел 9 сентября 2017 года».

По информации Daily Storm, Смоленков за время своей карьеры в госорганах работал секретарем в посольстве США в Вашингтоне, а затем — в аппарате правительства России. Жена чиновника, Антонина Смоленкова, на момент исчезновения находилась в декретном отпуске. По сведениям журналистов она также являлась госслужащей и работала в аппарате правительства.

Ранее сообщалось, что канал CNN обвинил президента США Дональда Трампа в излишней болтливости, из-за которой агент оказался под угрозой раскрытия и его пришлось спешно эвакуировать. В МИД РФ назвали ситуацию «бредом» и «паранойей» и считают, что комментировать происходящее должно ЦРУ США.

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