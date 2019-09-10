СМИ назвали имя отозванного из России агента американской разведки

«Особо ценным агентом» американской разведки в высших эшелонах власти в России мог быть сотрудник управления делами президента России Олег Смоленков. Такую информацию распространили российские СМИ, сопоставив факт исчезновения чиновника с названной американскими коллегами датой «эвакуации».
По имеющимся данным, в июне 2017 года Смоленков с семьей выехал из России на отдых в Черногорию, после чего бесследно исчез. Произошло это, как сообщает «
«6 сентября 2017-го было возбуждено уголовное дело об убийстве чиновника, — передает „
По информации
Ранее сообщалось, что канал CNN обвинил президента США Дональда Трампа в излишней болтливости, из-за которой агент оказался под угрозой раскрытия и его пришлось спешно эвакуировать. В МИД РФ назвали ситуацию «бредом» и «паранойей» и считают, что комментировать происходящее должно ЦРУ США.