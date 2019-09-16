Озвучена новая экспертиза сына полковника Росгвардии, устроившего смертельное ДТП в Екатеринбурге

Родственников погибших в ДТП на улице Малышев в Екатеринбурге ознакомили с результатами повторной экспертизы водителя Владимира Васильева. Новое исследование проводилось в лаборатории Челябинска.
«Нас ознакомили с экспертизой. Ничего не изменилось, был трезв», — сообщил «URA.RU» Юрий Никифоров, отец погибшего Виталия Никифорова, который ехал пассажиром в такси.
Ранее «URA.RU» ДТП произошло рано утром 4 августа. Всю ночь Васильев провел в компании, а потом сел в Kia Rio и, пролетев на красный несколько светофоров, врезался в машины на перекрестке улиц Малышева—Московской. При этом погибли таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров. По свидетельству очевидцев, Васильев был в неадекватном состоянии, возможно, в состоянии наркотического опьянения.
Экспертиза, проведенная в ГКБ «4 показала, что Васильев был трезв. Экспертиза вызвала сомнения, поэтому ее провели повторно в другом городе. «URA.RU» писало, что по данным Александра Шумилова, адвоката семьи Трушковых, отец Васильева — полковник, заместитель командующего войсками Росгвардии в УрФО по финансовым вопросам. Семья Васильевых уже предлагала деньги семье одного из погибших, но те отказались их принять.