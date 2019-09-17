Начался последний кастинг новой власти Челябинска

Более половины старых депутатов не будет в новом составе думы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Региональная конференция «Единой России» 17 сентября утвердит окончательный список депутатов райсоветов Челябинска, которые представят партию в городской думе. Об этом сообщили «URA.RU» в региональном исполкоме партии.

«В Челябинске кандидаты от „Единой России“ завоевали 133 из 170 мандатов, что составило 78,24% голосов», — пояснили в исполкоме. Это обеспечило партии власти большинство в семи районных советах и, соответственно, возможность определять состав городской думы.

18 и 19 сентября, исходя из согласованных региональной конференцией списков, райсоветы утвердят по семь представителей, из которых будет сформирована новая дума. Также несколько мандатов в ней достанется представителям «Справедливой России», ставшими районными депутатами. Помимо этого пройдет голосование за спикеров районных советов.

Кандидатура председателя городской думы станет известна 20 сентября на заседании президиума регионального политсовета партии власти, а утвердят ее 23 сентября — на втором этапе региональной конференции ЕР. На следующий день дума соберется на первое заседание, где будут распределяться должности в ее комитетах и президиуме.