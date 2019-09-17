Нефтяники и газовики в Тюмени будут учиться спасаться от силовиков и охотиться на лося

Тюменский нефтегазовый форум (ТНФ) начинает свою работу 17 сентября. Однако официальное торжественное открытие пройдет вечером 18 сентября, сообщается на сайте мероприятия.
Все випы соберутся в самом богатом зале Тюмени «Золотые ворота Сибири» по приглашению губернатора региона Александра Моора. На мероприятии выступит джазовый оркестр Игоря Бутмана. На форуме будут насыщеные делова и культурная программы.
Так, адвокатское бюро «ЗКС» расскажет об «уголовных рисках топ-менеджмента компаний нефтегазового сектора при взаимодействии с контрагентами», что актуально в свете последних новостей об уголовных делах, связанных с Антипинским НПЗ. Представители Минэкологии расскажут о подорожании газа к 2040 году для промышленности и населения. На дискуссионной сессии нефтяники и газовики поспорят с чиновниками о налогах.
В этом году культурная программа форума включает не только экскурсии, но и ужин шефов в рамках Гастрономического фестиваля, дегустацию вина и крепких напитков. Участникам предлагают посетить тюменский спецпроект проходящей в Екатеринбурге Уральской биеннале современного искусства и съездить на горячие источники. После форума желающие смогут поохотиться на глухаря и тетерева, а также на лося и косулю.
Тюменский нефтегазовый форум пройдет с 17 по 19 сентября. В нем примут участие компании тепло- и энергокомплекса, губернаторы Ямала и Свердловской области Дмитрий Артюхов и Евгений Куйвашев, министр природы РФ Дмитрий Кобылкин и другие.