Зять Ельцина рассказал о роли Кремля в отставке генпрокурора Скуратова после откровенного видео

Валентин Юмашев дал подробное интервью о некоторых событиях 1990-х и начала 2000-х годов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кремль имел непосредственное отношение к решению о демонстрации в эфире федеральных телеканалов видео, на котором экс-генпрокурор РФ Юрий Скуратов якобы развлекался в сауне с проститутками. Об этом заявил зять первого президента России Бориса Ельцина, бывший глава администрации президента РФ Валентин Юмашев.

«Решение показать эту пленку (со Скуратовым — прим. Ред.) было принято в Кремле, потому что это, вообще-то, — генеральный прокурор. Администрация руководствовалась тем, что генеральный прокурор был связан с криминальными структурами, которые поставляли генеральному прокурору проституток. Такой генеральный прокурор не может руководить генеральной прокуратурой. На мой взгляд, это настолько очевидно, что даже смешно обсуждать», — заявил Юмашев в интервью, размещенном на сайте «Расцвет российских СМИ», посвященном истории медиа 1990-х. Тем не менее, зять Ельцина категорически отрицает информацию о том, что отставка Скуратова и демонстрация компромата на него на ТВ могла иметь отношение к расследованию о коррупции в Кремле, которое вели подчиненные тогдашнего генпрокурора.

Выпускник Свердловского юридического института Юрий Скуратов, возглавлявший в уральском вузе судебно-прокурорский факультет, в 1995 году был назначен Генеральным прокурором России. В октябре 1998 года по указанию Скуратова было возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностных лиц управления делами президента России при заключении контрактов на реконструкцию Московского Кремля [дело Mabetex]. Тогда говорилось, что компании Mabetex и Mercata выплатили миллионы долларов российским госчиновникам в качестве взяток за крупные контракты, в том числе, на реставрационные работы в Кремле.

Через год уголовное дело было возбуждено в отношении самого Скуратова — после того, как в эфире появился фильм «Трое в постели», где «человек, похожий на генерального прокурора», занимается сексом с двумя девушками, названными в СМИ проститутками. Снятый с должности Скуратов утверждал, что видео было поддельным, а в его появлении обвинял Путина, который тогда возглавлял ФСБ. Юридического подтверждения подлинности видеозаписи получено не было.