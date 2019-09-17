На рейсах Utair будут раздавать продукцию для курящих

Авиакомпания Utair начнет предоставлять совершеннолетним пассажирам продукцию для курящих. Данную акцию запустят в рамках промо-компании British American Tobacco, которая договорилась о сотрудничестве с Utair.
«Некоторые курящие пассажиры иногда используют для курения неподходящие места (туалеты), чем создают дискомфорт для других пассажиров и нарушают правила аэропортов», — рассказала РБК директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова.
Предлагаемой продукцией для пассажиров рейсов станет LYFT — подушечки с растительными волокнами и экстрактом никотина фармацевтического уровня, которые закладываются под верхнюю губу. Получить их пассажиры смогут в обмен на «участие в рекламной сессии, получив информационный буклет на борту самолета».
Ожидается, что продукт доставки никотина LYFT будет доступен на 12 рейсах авиакомпании Utair с 15 сентября. На момент публикации получить комментарий представителя Utair не удалось.
Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект об установке специальных помещений для курения в транзитных зонах аэропортов и местах нахождения пассажиров, прошедших предполетный просмотр, пишет «Дни.ру».