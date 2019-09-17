Бывшая жена вице-спикера Заксобрания Челябинской области требует завести на него дело

Роза Мительман требует привлечь к уголовной ответственности Семена Мительмана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Роза Мительман добивается уголовного преследования бывшего мужа, вице-спикера Заксобрания Челябинской области Семена Мительмана. Следственный комитет ей отказал, но она обжаловала это решение. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе облсуда, заседание по делу пройдет 17 сентября.

Роза Мительман со скандалом развелась с мужем. В 2015 году она написала заявление в СКР по региону о хищении 200 тысяч евро с ее банковского счета. Как говорится в документе, в 1997 году она заключила с мужем брачный договор. Согласно документу, банковские вклады, сделанные с того времени, являются собственностью того супруга, на чье имя открыты. Брачный договор расторгнут в августе 2013 года. Однако незадолго до этого со счета, открытого Розой Мительман в 2007 году, сняли крупную сумму. Заявительница уверена, что Семен Мительман подделал ее подпись под документом, на основании которого нотариус Марина Лозовик выдала доверенность на получение денег его сотруднице Натальи Лобач.

Депутат заявил, что бывшая жена его оговорила. Следственный комитет провел проверку на предмет мошенничества и признаков преступления не усмотрел. Тогда Роза Мительман подала жалобу на решение силовиков в Центральный райсуд Челябинска. Разбирательство она поиграла, но обжаловала это решение в облсуде.

Мительманы регулярно в судах делят собственность. Более того, Роза Мительман судилась со своим сыном, другим известным бизнесменом и депутатом гордумы Челябинска Ильей Мительманом, из-за долга в 10 млн рублей.