12:32 01 августа 2017 0

Ее супруг попросил не называть свое имя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Роза Мительман выиграла судебное разбирательство о 167 млн рублей по иску ее бывшего мужа, депутата Заксобрания Челябинской области и известного бизнесмена, попросившего не называть его имя, ссылаясь на закон о персональных данных. Экс-супруг требовал деньги за таунхаусы по улице Тепличной, сообщил «URA.RU» представитель ответчика Павел Стерлигов.

«В рамках гражданского дела, в обеспечение исковых требований, у Розы Петровны [Мительман] судебными приставами (проявившими обычно несвойственное им рвение) арестовано имущества и денежных средств на сумму свыше 320 млн рублей, в том числе счет с пенсионными накоплениями. То есть Розу Петровну [Мительман] оставили без каких-либо средств к существованию», — отметил Стерлигов.

Как говорится в материалах дела, в 2010 году между Розой Мительман и его супругом был заключен договор купли-продажи таунхаусов на улице Тепличной. Бывший муж (на тот момент действующий, брачный договор расторгнут в августе 2013 года) спустя семь лет заявил, что Роза Мительман ему не заплатила указанную в договоре стоимость недвижимости в 167 млн рублей. Однако адвокат женщины возразил: в договоре указано, что он заключается после оплаты. Кроме того, срок давности по такому спору составляет три года. Суд счел аргументы ответчиков обоснованными и отказал депутату в иске.

По данным представителей Розы Мительман, решение суда (имеется в распоряжении «URA.RU») не вступило в силу и может быть обжаловано бывшим мужем или его адвокатами. Это уже не первое судебное разбирательство между экс-супругами. Они регулярно в судах делят собственность, несмотря на заключенный договор о разделе имущества. Более того, Роза Мительман судилась со своим сыном, другим известным бизнесменом и депутатом гордумы Челябинска, из-за долга в 10 млн рублей.