{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,06
Динамика за 2 недели
Евро 70,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 августа 2017
31 июля 2017
30 июля 2017
29 июля 2017
28 июля 2017
12:32  01 августа 2017 0

Роза Мительман выиграла суд о 167 млн за таунхаусы у экс-супруга, депутата челябинского Заксобрания

Мительман Роза. Челябинск., мительман роза
Ее супруг попросил не называть свое имяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Роза Мительман выиграла судебное разбирательство о 167 млн рублей по иску ее бывшего мужа, депутата Заксобрания Челябинской области и известного бизнесмена, попросившего не называть его имя, ссылаясь на закон о персональных данных. Экс-супруг требовал деньги за таунхаусы по улице Тепличной, сообщил «URA.RU» представитель ответчика Павел Стерлигов.

«В рамках гражданского дела, в обеспечение исковых требований, у Розы Петровны [Мительман] судебными приставами (проявившими обычно несвойственное им рвение) арестовано имущества и денежных средств на сумму свыше 320 млн рублей, в том числе счет с пенсионными накоплениями. То есть Розу Петровну [Мительман] оставили без каких-либо средств к существованию», — отметил Стерлигов.

Как говорится в материалах дела, в 2010 году между Розой Мительман и его супругом был заключен договор купли-продажи таунхаусов на улице Тепличной. Бывший муж (на тот момент действующий, брачный договор расторгнут в августе 2013 года) спустя семь лет заявил, что Роза Мительман ему не заплатила указанную в договоре стоимость недвижимости в 167 млн рублей. Однако адвокат женщины возразил: в договоре указано, что он заключается после оплаты. Кроме того, срок давности по такому спору составляет три года. Суд счел аргументы ответчиков обоснованными и отказал депутату в иске.

По данным представителей Розы Мительман, решение суда (имеется в распоряжении «URA.RU») не вступило в силу и может быть обжаловано бывшим мужем или его адвокатами. Это уже не первое судебное разбирательство между экс-супругами. Они регулярно в судах делят собственность, несмотря на заключенный договор о разделе имущества. Более того, Роза Мительман судилась со своим сыном, другим известным бизнесменом и депутатом гордумы Челябинска, из-за долга в 10 млн рублей.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров