Депутат Госдумы назвал скандал с ульяновской чиновницей, принимавшей ванную, постановкой

Именно эта фотография ульяновской чиновницы обернулась скандалом фото из Instagram С. Опенышевой

Скандал с участием советницы ульяновского губернатора Светланы Опенышевой является постановочным. Об этом «URA.RU» во вторник заявил депутат ГД от Ульяновской области Алексей Куринный. Чиновница выложила селфи из «нефтяной» ванны в азербайджанском отеле, чем вызвала возмущение общественности и своего шефа.

«Сам скандал является постановкой. Опенышева — преданный член команды губернатора Морозова на протяжении всех 15 лет его нахождения у власти. Ее неоднократно пересаживали с одного места на другое, до этого было множество реальных поводов уволить ее. Но ее никогда не уволят», — заявил Куринный. По его словам, «губернатор пытается продемонстрировать, что он строго относится к излишествам чиновников». «Однако все это происходит на фоне далеко не скромного поведения самого губернатора — можно, например, вспомнить президентские номера, в которых он регулярно останавливается в зарубежных командировках», — сказал Куринный.

Пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук сообщил «URA.RU», что пока никакие кадровые решения не приняты: «Будет проводиться служебная проверка, по ее результатам сформируют какое-то решение о судьбе Опенышевой». Он также пояснил, что в региональном правительстве существует кодекс этики сотрудников: «В нем еще в 2015 году появился пункт о том, что работники правительства при публикации различных данных в интернете должны осознавать, не могут ли эти данные нанести какой-то ущерб имиджу и репутации власти». При этом Гончарук затруднился ответить на вопрос, причинила ли Опенышева тот или иной ущерб.

Сама Опенышева отказалась от подробных комментариев. «Губернатор все сказал. Без комментариев», — сказала она «URA.RU».

Поводом для скандала послужило селфи чиновницы в нафталановой ванне, фотография была сделана в одном из санаториев Баку. Опенышева свой снимок подписала так: «Шоколада много не бывает». Губернатор такой поступок советника счел нескромным, заявив, что «любое нескромное отношение будет пресекаться». «Нужно жить более скромно. Когда говорим об открытости, это не значит показывать белье, а значит реагировать на проблемы», — пояснил губернатор.