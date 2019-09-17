Полпред Цуканов в присутствии пяти губернаторов отдал преимущество одному

Полпред поддержал главный выставочный проект Евгения Куйвашева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все глобальные выставки должны сосредоточиться в Свердловской области. Об этом на заседании совета по экономической политике при полпреде президента РФ в УрФО 17 сентября заявил глава округа Николай Цуканов. Свой доклад он начал с похвалы в адрес свердловской власти и конгресс-центра «Екатеринбург-Экспо», где проходит мероприятие.

«Этому центру могут позавидовать не только регионы Урала. Это третья площадка, как минимум, страны. И у нее есть шанс стать первой: здесь проходят достаточно крупные мероприятия: Иннопром, GMIS, сегодня проходит чемпионат мира по боксу. Справедливо, чтобы выставки проходили в разных регионах, а пройдя круг более глобальное мероприятие проходило бы уже здесь, в этом центре. Хотелось бы, чтобы мы приглашали регионы не только нашего округа. Приглашение коллег из Перми — это только начало», — сказал полпред в присутствии пяти уральских губернаторов Евгения Куйвашева, Натальи Комаровой, Алексея Текслера, Вадима Шумкова и Александра Моора.

Выступавшая следом помощник уральского полпреда президента Анна Ленская в своем докладе предложила провести следующую (промежуточную) сельскохозяйственную выставку в Курганской области.