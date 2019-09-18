В Челябинске выберут половину состава городской думы

Городская дума Челябинска по итогам выборов радикально обновится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Три районных совета Челябинска 18 сентября должны утвердить 21 депутата, которые будут представлять в городской думе Курчатовский, Центральный и Советский районы областного центра. Также народные избранники выберут себе председателей.

До этого согласованные списки будущих думцев утвердила региональная конференция «Единой России». Для Курчатовского совета — это Эмиль Абубакиров, Александр Драганер, Иван Клушин, Илья Мительман, Сергей Селещук, Татьяна Чилимская. Для Советского — Виталий Рыльских, Сергей Овчинников, Максим Зайцев, Максим Калинин, Александр Назаров и Виталий Паутов. Представителями Центрального района должны стать Лариса Демчук, Олег Иванов, Галина Киреева, Кирилл Матвеев, Владислав Орлов, Дмитрий Тарасов и Андрей Шмидт, которому прочат также пост председателя гордумы.

Кроме того, в гордуму сегодня должны делегировать двух «справедливороссов»: Дмитрия Григорчика (Курчатовский райсовет) и Оксану Боярскую (Советский).

Кандидатуру спикера гордумы назовут 20 сентября на втором этапе региональной конференции ЕР. На следующий день дума соберется на первое заседание, где будут распределяться должности в ее комитетах и президиуме.