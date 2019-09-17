Глава курганского штаба Навального будет судиться с банком из-за долга в 7,5 млрд рублей

Алексей Шварц намерен взыскать с «Тинькофф-банка» компенсацию морального вреда Фото: страница Алексея Шварца в соцсети «ВКонтакте»

Глава штаба оппозиционера Алексея Навального в Кургане Алексей Шварц готов через суд добиваться компенсации от «Тинькофф-банка», который по ошибке насчитал ему долг в 7,5 млрд рублей. Новость о такой задолженности перед банком подорвала здоровье бабушки курганского активиста, рассказал «URA.RU» сам Шварц.

«Сейчас пока занимаемся основным делом — арестованными счетами. А после этого приступлю к суду с „Тинькофф-банком“. Будем иск готовить, жалобу уже оформляем», — поделился курганский оппозиционер. Сумму компенсации, которую планируется затребовать с кредитной организации, Шварц уточнить не смог: «Было предположение, что два миллиона. Это только за то, что они ошиблись. Но когда бабушка узнала, что я должен 7,5 млрд, ей стало очень плохо».

По словам Шварца, в подготовке исков ему помогают юристы созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией. Редакция «URA.RU» направила запрос в «Тинькофф-банк».

Ранее «URA.RU» сообщало об обысках у Шварца, которые проходили одновременно с обысками в штабах Навального в других городах России. У активиста изъяли телефон и компьютер. После восстановления сим-карты Шварц обнаружил, что оказался должен «Тинькофф-банку» 7,5 млрд рублей. В банке заявили «URA.RU», что произошла техническая ошибка, которую исправили после обращения курганца в техподдержку.