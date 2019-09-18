После двух неудачных попыток Минобороны вновь требует от курганского завода деньги

«Курганмашзавод» уже отбил несколько попыток Минобороны взыскать неустойку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новое исковое заявление Минобороны к «Курганмашзаводу» (КМЗ, единственный в России производитель боевых машин пехоты) поступило в арбитражный суд Москвы. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Министерство требует от курганского предприятия почти 160 млн рублей. Заявление еще не принято судом к производству. Другие подробности о требованиях министерства пока не раскрываются.

Это уже не первое исковое заявление Минобороны к КМЗ с начала года. Ранее «URA.RU» сообщало о двух исках на 35 и 26 млн рублей, которые министерство хотело получить в качестве неустойки за нарушение условий госконтракта. Первый из них был отклонен судом в августе, так как в рамках другого судебного разбирательства Минобороны уже пыталось взыскать эти деньги, но получило отказ. По такой же причине в начале сентября арбитражный суд прекратил производство и по второму делу.

В 2018 году Минобороны пыталось взыскать с КМЗ более 570 млн рублей в качестве компенсации за просроченную на 144 дня поставку спецтехники. Тогда арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд встали на сторону курганского предприятия, которое доказало, что сроки поставки нарушились по вине Минобороны: оно не предоставило военный караул для сопровождения техники.

В настоящее время с КМЗ судится «Рособоронэкспорт», который требует от предприятия почти 82,5 млн долларов США (более 5,3 млрд рублей). Эти заседания проходят в закрытом режиме.