Для российских таксистов ужесточат правила приема на работу

Службы-агрегаторы решили, что Закон о такси недостаточно обеспечивает безопасность Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Принимать водителей на работу в такси можно будет только после проверки по базам данных на предмет наличия судимостей, лишения права управления транспортом, а также алкогольной и наркотической зависимости. С такой инициативой обратились в государтсвенно-правовое управление президента России сразу несколько крупных агрегаторов заказов.

Представители крупных игроков рынка, среди которых «Яндекс.Такси», «Максим», «Везет» и некоторых других считают, что проверка по базам данных положительно скажется на безопасности перевозок пассажиров. «Замечания сформированы в рамках обсуждения закона о такси, который Госдума должна рассмотреть во втором и третьем чтениях в осеннюю сессию», — сообщают «Известия» со ссылкой на письмо агрегаторов в ГПУ президента.

Авторы письма отмечают: в ходе обсуждений законопроекта о такси они уже направляли свои предложения в Госдуму РФ, но не встретили там поддержки. Впрочем, в профсоюзе таксистов не верят в то, что агрегаторы заинтересованы в безопасности поездок: для них главное доходность, а все остальное вторично.

Также возникают вопросы, смогут ли бизнесмены обеспечить безопасность персональных данных на водителей. Кроме того, эксперты отмечают, что новая система отбора водителей закроет доступ к работе в такси для иностранных граждан: если россиян проверить по базам сейчас не сложно, то к иностранным базам доступ, скорее всего, окажется закрытым.