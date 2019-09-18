Соловьева заподозрили в распаде личности из-за оскорбления Дудя

Владимира Соловьева подвергли резкой критике из-за скандального заявления Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Заявления телеведущего Владимира Соловьева о Юрии Дуде являются «потоком сознания» и свидетельством «распада личности». Такое мнение высказал журналист Олег Кашин.

«Соловьев и его программа „Полный контакт“ на радио „Вести FM“ состоит примерно из таких слов: мрази, либерасты, убивать, скоты… И что, это талантливое радио, а он — талантливый журналист? Нет, конечно, это не так. Все, что он недавно говорил о Юрии Дуде (я, кстати, передачи Соловьева вообще не слушаю) — это какой-то распад личности, какое-то безумие, какой-то поток сознания…», — отметил Кашин в эфире программы «Москва — Лондон», выходящей на радио «Комсомольская правда» (ее соведущими являются сам Кашин и журналист КП Роман Голованов).

Ранее документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя о событиях, произошедших в Беслане в 2004 году, и о дальнейшей жизни бывших заложников, вызвал негодование у телеведущего Владимира Соловьева. Он назвал своего коллегу бездарным, а также посоветовал ему вместо журналистики заняться рекламированием шампуня Head& Shoulders. «В этой башке кроме химических элементов Procter& Gamble ничего другого не обнаружено», — высказался Соловьёв в адрес Дудя. Он подчеркнул, что автор фильма о Беслане вообще не понимает, что там происходило в 2004 году. Кроме того, Соловьёв отметил бездушность Дудя и назвал его «мразью».