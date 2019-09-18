Названы профессии, которые первыми переведут на четырехдневку

На сокращенную рабочую неделю могут рассчитывать люди творческих профессий Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Переход на четырехдневную рабочую неделю

Программисты, журналисты, дизайнеры и рабочие автоматизированных производств могут первыми перейти на короткую рабочую неделю. Такую позицию сегодня озвучили эксперты в области трудоустройства.

«К числу областей, готовых полностью или частично перейти на четырехдневную рабочую неделю, можно отнести производственные процессы, сферу IT, телекоммуникации и интернет», — заявила ТАСС руководитель службы исследований компании HeadHunter Мария Игнатова. Эксперт уточнила, что связано это с тем, что именно эти отрасли обладают высоким проникновением автоматизации в рабочие процессы.

Также, по мнению Игнатовой, рассчитывать на скорый переход могут и те, кто трудится удаленно. А вот менее всего сокращенный формат рабочей недели подходит людям, работающим в сфере транспорта, строительства, торговли и медицины. «Эти профессии еще долгое время сохранят посменный формат», — отметили в компании.

Ранее переход на четырехдневную рабочую неделю допустил премьер-министр Дмитрий Медведев. Проработать позиции о перспективах перехода глава правительства поручил Министерству труда до конца сентября.