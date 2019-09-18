Иван Ургант несколько минут высмеивал спорный приговор Фото: Анна Майорова © URA.RU

Телеведущий Иван Ургант в вечернем шоу на «Первом канале» высмеял судью Алексея Криворучко. Поводом стал приговор 24-летнему актеру Павла Устинову. Он получил 3,5 года колонии по спорному делу о причинении травмы росгвардейцу при задержании.

«Взвешенное решение Тверского районного суда города Москвы по какой-то непонятной причине всколыхнуло общественность. <…> Вопрос главный — как фамилия судьи, который такое обдуманное решение вынес. Судья Криворучко. Пока вроде все нормально», — сказал Ургант, вызвав смех аудитории.

Ведущий напомнил, что судья отказался смотреть видеозаписи задержания, из-за которых многие говорят о невиновности Устинова. Телеведущий уточнил, что Криворучко посмотрел лишь запись с городской камеры видеонаблюдения и предложил всем ее изучить. Но вместо задержания включил клип Тимати и Гуфа «Москва», который был опубликован за день до выборов и набрал 1,5 млн негативных отметок. Ургант сказал, что после этого видео судья отказался смотреть другие и его можно понять.

Ургант напомнил, что решение может отменить Мосгорсуд и Верховный суд. «Но не стоит забывать, что есть еще Страшный Суд, председателем которого работает судья Криворучко», — заключил Ургант.

Устинова задержали 3 августа на несогласованном митинге против действий московских избиркомов, отказавших оппозиционным кандидатам в регистрации на выборы в Мосгордуму. Суд счел, что он оказал сопротивление, из-за чего омоновец Александр Лягин вывихнул плечо. Позже в защиту Устинова высказались многие публичные личности. В поддержку других осужденных по «московскому делу» выступили священники и учителя.