Зауральских депутатов собирают на внеочередное заседание в непривычном месте

Депутатов Курганской областной думы собирают на внеочередное заседание, которое состоится 18 сентября в областной филармонии непосредственно перед инаугурацией избранного губернатора Вадима Шумкова. Объявление об этом опубликовано на официальном сайте регионального парламента.
«Внеочередное торжественное заседание Курганской областной думы, посвященное вступлению в должность губернатора Курганской области Вадима Шумкова, состоится 18 сентября в 14:00», — говорится в тексте объявления.
Депутатам предстоит утвердить итоги выборов нового главы региона. «По уставу Курганской области губернатор должен произнести присягу на заседании облдумы, поэтому депутатов и приглашают в филармонию именно на внеочередное заседание», — пояснили «URA.RU» собеседники в правительстве региона. После того, как избранный губернатор произнесет слова присяги, спикер регионального парламента должен надеть на него нагрудный знак — символ власти губернатора.
На торжественной церемонии вступления Шумкова в должность губернатора ожидают большое количество высоких гостей. В частности, принять участие в инаугурации планирует полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Курганский Митрополит Даниил перенес поездку в Москву, чтобы лично присутствовать на мероприятии.
Ранее «URA.RU» сообщало, что на выборах губернатора 8 сентября Шумков одержал уверенную победу, получив более 80% голосов избирателей. 10 сентября итоги выборов официально утвердил облизбирком.