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Зауральских депутатов собирают на внеочередное заседание в непривычном месте

© Служба новостей «URA.RU»
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XXVIII съезд партии
Внеочередное заседание облдумы Кургана пройдет за пределами традиционного малого залаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутатов Курганской областной думы собирают на внеочередное заседание, которое состоится 18 сентября в областной филармонии непосредственно перед инаугурацией избранного губернатора Вадима Шумкова. Объявление об этом опубликовано на официальном сайте регионального парламента.

«Внеочередное торжественное заседание Курганской областной думы, посвященное вступлению в должность губернатора Курганской области Вадима Шумкова, состоится 18 сентября в 14:00», — говорится в тексте объявления.

Депутатам предстоит утвердить итоги выборов нового главы региона. «По уставу Курганской области губернатор должен произнести присягу на заседании облдумы, поэтому депутатов и приглашают в филармонию именно на внеочередное заседание», — пояснили «URA.RU» собеседники в правительстве региона. После того, как избранный губернатор произнесет слова присяги, спикер регионального парламента должен надеть на него нагрудный знак — символ власти губернатора.

На торжественной церемонии вступления Шумкова в должность губернатора ожидают большое количество высоких гостей. В частности, принять участие в инаугурации планирует полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Курганский Митрополит Даниил перенес поездку в Москву, чтобы лично присутствовать на мероприятии.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на выборах губернатора 8 сентября Шумков одержал уверенную победу, получив более 80% голосов избирателей. 10 сентября итоги выборов официально утвердил облизбирком.

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