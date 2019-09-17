Глава Челябинской области покинет регион накануне инаугурации

Избранный губернатор Челябинской области Алексей Текслер приедет в Курган, чтобы поздравить своего коллегу Вадима Шумкова с вступлением в должность. Вероятный приезд челябинского губернатора на инаугурацию «URA.RU» подтвердили сразу несколько источников.
«Алексея Текслера ждут на инаугурацию, насчет других губернаторов пока нет информации», — сообщил собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным. Он также добавил, что губернаторам «тюменской матрешки» присутствовать на инаугурации может помешать нефтегазовый форум, который проходит в Тюмени.
Церемония продет 18 сентября в областной филармонии. Ранее «URA.RU» сообщало, что принять участие в инаугурации планирует полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Курганский Митрополит Даниил перенес поездку в Москву, чтобы лично присутствовать на мероприятии.
На выборах губернатора Курганской области 8 сентября Шумков одержал уверенную победу, получив более 80% голосов избирателей. Инаугурация Алексея Текслера пройдет 20 сентября.