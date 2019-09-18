Жители деревни в ХМАО обратились к Путину, чтобы достроить школу после скандалов

Президента просят вмешаться в ситуацию, решить которую местные власти не в силах Фото: Илья Московец © URA.RU

Югорчане записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили вмешаться в судьбу долгостроя в деревне Хулимсунт Березовского района.

«Школе, которая строится уже много лет, грозит консервация, которая может продлиться до трех лет. Мы (жители деревни — ред.) считаем целесообразным продолжить строительство нашей школы и просим вас вмешаться [в ситуацию]», — рассказывает жительница деревни Нина Гадебская.

Источники «URA.RU» рассказывают, что проект заморожен из-за череды скандалов. «Там изначально была отвратительная проектная документация. Госкомиссия нашла в ней более 200 неточностей. Также подрядчик (ООО „Радужный“) погряз в судах, у них заблокированы счета, есть иски от администрации Березовского района по поводу недобросовестного исполнения работ», — конкретизирует информатор.

По словам главы Березовского района Владимира Фомина, в рамках проекта уже освоено порядка 360 млн рублей. При этом, по информации из открытых источников, стоимость всей стройки больше 530 млн. Фомин считает, что при благоприятном стечении обстоятельств, школу, в которой нуждается деревня, можно сдать в сентябре следующего года. «Мы рассчитываем, что нынешний подрядчик сможет решить свои финансовые проблемы и достроит школу. Рабочие есть, стройматериалы есть, нужно только работать», — заключает Фомин.

Оптимизм Фомина не разделяет близко знакомый с ситуацией инсайдер. По его мнению, школа уйдет на консервацию и превратится в большой долгострой. Причина в том, что у ООО «Радужный» нынешний контракт заканчивается в декабре, а заключение нового контракта может занять долгое время.