Зауралье погасило сразу несколько долгов в день визита вице-премьера Силуанова

В Зауралье уменьшился долг областного бюджета. На 1 сентября он составил 16,6 млрд рублей, за месяц до этого госдолг области насчитывал 17,4 млрд рублей. Примечательно, что два кредита были погашены в день визита главы Минфина Антона Силуанова в Курган.
Согласно отчету, опубликованному на сайте областного финуправления, 16 августа 2019 года были погашены два кредита на сумму 655 млн рублей. Ранее большие платежи прошли 26 июля, тогда были погашены долги на сумму более миллиарда рублей. Это стало возможно благодаря помощи федерального бюджета.
Первый вице-премьер, глава Минфина России Антон Силуанов, который недавно стал куратором Зауралья, приезжал в Курган 16 августа. Он заявлял, что область необходимо «подтянуть» в социально-экономическом развитии в сравнении с другими регионами России.