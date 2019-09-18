В Сургуте ребенка убило током в ванной

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Продление меры пресечения по делу Алексея Миронова. Екатеринбург, следственный комитет, форма, шеврон
Девочка принимала ванну с гаджетом в рукахФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) проводится процессуальная проверка по факту гибели девятилетней девочки. Предположительно, ребенок скончался в результате поражения электрическим током. Об этом сообщает следственное управление СКР по ХМАО.

«По одной из версий, девочка получила удар током, когда попыталась выдернуть зарядное устройство из розетки», — уточняет пресс-служба Следственного управления Югры. В ведомстве уточнили, что семья, в которой воспитывалась девочка, благополучная. На учете в органах системы профилактики не состоит. Для установления точной причины смерти будет назначена судмедэкспертиза.

ЧП случилось накануне вечером. По предварительным данным, ребенок принимала ванну, держа в руках мобильник. Телефон при этом был подключен к сети электропитания. Смерть наступила мгновенно.

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