В Сургуте ребенка убило током в ванной

В Сургуте (ХМАО) проводится процессуальная проверка по факту гибели девятилетней девочки. Предположительно, ребенок скончался в результате поражения электрическим током. Об этом сообщает следственное управление СКР по ХМАО.
«По одной из версий, девочка получила удар током, когда попыталась выдернуть зарядное устройство из розетки», — уточняет пресс-служба Следственного управления Югры. В ведомстве уточнили, что семья, в которой воспитывалась девочка, благополучная. На учете в органах системы профилактики не состоит. Для установления точной причины смерти будет назначена судмедэкспертиза.
ЧП случилось накануне вечером. По предварительным данным, ребенок принимала ванну, держа в руках мобильник. Телефон при этом был подключен к сети электропитания. Смерть наступила мгновенно.