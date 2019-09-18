К Заворотнюк приставили охрану из-за журналистов

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в частной элитной клинике в центре Москвы в окружении охраны. Из-за пристального внимания СМИ к состоянию актрисы охрана вынуждена работать круглосуточно.
Внимание к актрисе приковано из-за слухов вокруг ее заболевания. Как сообщает telegram-канал Baza, на территорию клиники несколько раз пытались проникнуть съемочные группы, из-за чего сотрудникам больницы пришлось выставить охрану не только на этаже, но и прямо возле палаты Заворотнюк.
«Анастасия находится в сознании и дышит самостоятельно, несмотря на сообщения СМИ об ее критическом состоянии», — сообщил telegram-каналу источник. При этом врачи оценивают состояние актрисы как тяжелое.
Ранее друг Анастасии Заворотнюк рассказал о том, что онкологию у звезды диагностировали еще зимой, но, несмотря на это, актриса продолжала работу. По словам телеведущей, писательницы и светской дивы Лены Лениной, Анастасия Заворотнюк перестала отвечать на сообщения с начала апреля.