Форум начался с осмотра официальными лицами новинок отраслиФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Главу Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина и губернаторов Ямала и Тюменской области Дмитрия Артюхова и Александра Моора попытались угостить мороженым на нефтегазовом форуме в Тюмени. Перед официальной частью мероприятия чиновники обошли выставку крупнейших предприятий отрасли. Здесь они оценили последние технологические новинки и познакомились с туристическими возможностями региона.
Свои разработки на выставке представили такие гиганты отрасли, как «Роснефть», «Сибур», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз» и другие. Каждое из предприятий постаралось сделать акцент на отдельных своих достижениях. Подробнее — в фоторепортаже «URA.RU».
Компания «Роснефть» представила на выставке свой Уватский проект, а особый упор в кратком докладе высоким чиновникам сделала на охрану труда
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
«Сургутнефтегаз» — постоянный участник тюменского форума, который в этом году проводится в 10 раз. Недаром Александр Моор назвал главу компании Владимира Богданова «большим другом Тюменской области»
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
«Сибур» — основной инвестор в экономику Тюменской области. Посетители стенда холдинга могли «полетать» над крупнейшим проектом компании — заводом «Запсибнефтехим» в Тобольске
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Тюменский индустриальный университет (ТИУ) представил историю развития вуза от использования простейших приборов до голограммы. На глазах у министра и губернаторов руководство ТИУ подписало соглашение о сотрудничестве в Тегеранским технологическим университетом. В Иране, напомним, расположены крупнейшие запасы газа
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
В Тюменскую область часто приезжают в командировку сотрудники предприятий ТЭК, поэтому наличие стенда Visit Tyumen на нефтегазовом форуме вполне оправдано. Здесь гостям предложили попробовать местное мороженое. Взял угощение только Кобылкин, но вот попробовал ли — неизвестно, чиновники удалились от СМИ
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Тюменский нефтегазовый форум (ТНФ) принял 3200 участников из 19 стран и 34 регионов России. Работа форума продолжится до 19 сентября. По словам Моора, ТНФ позволит найти ответы на сложные вопросы ТЭК и заключить новые контракты. «Совместными усилиями мы создадим условия для развития наших регионов и нефтегазовой отрасли в целом», — заявил губернатор.