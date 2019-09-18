Главу Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина и губернаторов Ямала и Тюменской области Дмитрия Артюхова и Александра Моора попытались угостить мороженым на нефтегазовом форуме в Тюмени. Перед официальной частью мероприятия чиновники обошли выставку крупнейших предприятий отрасли. Здесь они оценили последние технологические новинки и познакомились с туристическими возможностями региона.

Свои разработки на выставке представили такие гиганты отрасли, как «Роснефть», «Сибур», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз» и другие. Каждое из предприятий постаралось сделать акцент на отдельных своих достижениях. Подробнее — в фоторепортаже «URA.RU».

Компания «Роснефть» представила на выставке свой Уватский проект, а особый упор в кратком докладе высоким чиновникам сделала на охрану труда

«Сургутнефтегаз» — постоянный участник тюменского форума, который в этом году проводится в 10 раз. Недаром Александр Моор назвал главу компании Владимира Богданова «большим другом Тюменской области»

Тюменский индустриальный университет (ТИУ) представил историю развития вуза от использования простейших приборов до голограммы. На глазах у министра и губернаторов руководство ТИУ подписало соглашение о сотрудничестве в Тегеранским технологическим университетом. В Иране, напомним, расположены крупнейшие запасы газа

В Тюменскую область часто приезжают в командировку сотрудники предприятий ТЭК, поэтому наличие стенда Visit Tyumen на нефтегазовом форуме вполне оправдано. Здесь гостям предложили попробовать местное мороженое. Взял угощение только Кобылкин, но вот попробовал ли — неизвестно, чиновники удалились от СМИ

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU