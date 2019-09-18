Топ-менеджер «ЛУКОЙЛа» рассмешил участников тюменского форума анекдотом

Азат Шамсуаров насмешил участников форума Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Старший вице-президент «ЛУКОЙЛа» Азат Шамсуаров, рассуждая о проблемах в нефтяной отрасли, рассказал анекдот в ходе выступления на Тюменском нефтегазовом форуме, передает журналист «URA.RU».

По его словам, меры, направленные на стимуляцию деятельности предприятий в рамках политики импортозамещения, привели только к удорожанию продукции. «Есть классный анекдот про ослика. Один хозяин говорит другому: «Ну что, как ослик, которого ты купил?» Второй: «Классный ослик, две недели не пил, не ел, жалко, что помер», — сказал Шамсуаров и вызвал смех у участников мероприятия.

Он также отметил, что законодательство часто отстает от реального положения дел. Тормозят работу компаний и высокие ставки по кредитам. Шамсуаров обратил внимание и на то, что предприятия часто работают в разных условиях. «Принимается точечное решение по одной компании, по другой — нет. Мы настаиваем, чтобы не было избранного подхода, в том числе и у надзорных органов. Тогда будет равная конкуренция», — отметил он.

Тюменский нефтегазовый форум проходит с 17 по 19 сентября. «Форум — это результат нашей совместной деятельности с автономными округами (ХМАО и ЯНАО, — прим. ред.) и компаниями нефтегазового комплекса», —отмечал ранее глава Тюменской области Александр Моор.

На мероприятии присутствуют губернаторы Свердловской области и Ямала Евгений Куйвашев и Дмитрий Артюхов, глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и другие.