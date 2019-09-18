Для Собчак потребовали уголовного наказания за слова о Крыме

Председатель Партии Ветеранов России Ильдар Резяпов официально потребовал у Генерального прокурора РФ Юрия Чайки и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело в отношении телеведущей Ксении Собчак за ее высказывания о принадлежности Крыма. Это следует из пресс-релиза партии.
«Принято к рассмотрению поступившее в Следственный комитет и Прокуратуру Российской Федерации заявление о возбуждении в отношении Ксении Собчак уголовного дела», — говорится в сообщении. Резяпов считает, что высказывания журналистки содержат «неприкрытую политическую провокацию российских либералов». Также председатель партии обратился к депутатам Госдумы и членам крымского Совета Федерации с просьбой высказать свое мнение о заявлениях Собчак. На момент публикации комментарий журналистки и Следственного комитета «URA.RU» получить не удалось. В Генпрокуратуре попросили отправить официальный запрос.
В начале сентября телеведущая заявила в эфире украинской радиостанции «Новое время», что возвращение Крыма в состав Украины является лучшим способом наладить отношения Москвы и Киева, передает агентство Nation News. При этом журналистка подчеркнула, что это пока невозможно. Собчак считает, что присоединение полуострова к РФ было нарушением международного законодательства, сообщает «