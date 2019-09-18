Алексей Текслер (второй слева) посетил инаугурацию губернатора Курганской области Вадима Шумкова (слева) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер за два дня до своей инаугурации посетил аналогичную процедуру вступления в должность своего курганского коллеги Вадима Шумкова. При этом подарок гостя озадачил местную элиту, поскольку на сцену Текслер вышел с пустыми руками, передает корреспондент «URA.RU».

Челябински глава привез в подарок Шумкову чугунную статуэтку «Россия», которая отлита каслинскими мастерами. Оригинальная статуя выполнена скульптором Николаем Лаверецким в 1876, его работа получила высшую награду знаменитой Парижской всемирной выставки прикладного искусства 1900 года, а ныне находится в Екатеринбургском музее изобразительного искусства. Статуя представляет собой женщину-воина, оберегающую мир и готовую к новым победам. Чугунная копия довольно тяжелая, поэтому сотрудники службы протокола передали ее отдельно, а на сцене Текслер только пожал руку Шумкову.

«От имени жителей Челябинской области и себя лично поздравляю. Мне через несколько дней предстоит сделать то же самое. Наши области не просто соседние. У нас общая история, у нас живут замечательные люди, у нас приграничные территории, которые развивают сельское хозяйство. Перед нами стоят задачи по развитию межрегионального сотрудничества», — сказал Текслер.

Шумков, как и Текслер выиграл выборы 8 сентября. Челябинец ждет коллегу с ответным визитом на свою инаугурацию 20 сентября. Известно, что церемонию посетит полпред президента в УрФО Николай Цуканов.

На сцене Алексей Текслер лишь пожал руку своему курганскому коллеге Вадиму Шумкову Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU