Защитой актера Устинова займется адвокат Сноудена

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Анатолий Кучерена дал согласие на защиту Павла УстиноваФото: Vitaliy Ragulin
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Актер получил 3,5 года за травму росгвардейца

Адвокат, заслуженный юрист России Анатолий Кучерена будет представлять интересы актера Павла Устинова, которого осудили на три года и шесть месяцев за нападение на силовика. Об этом юриста лично попросил актер Константин Райкин.

«Я получил письмо народного артиста России Константина Райкина и руководителя театральной школы с просьбой стать защитником Устинова. Я дал свое согласие», — цитирует ТАСС Кучерену. Он отметил, что в ближайшее время займется материалами уголовного дела и будет готовиться к заседанию по апелляции.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режима за применение насилия к силовику во время несанкционированной акции в Москве, напоминает РАПСИ. Актер свою вину не признал и заявил, что на акции оказался случайно. В поддержку Устинова высказались телеведущая Ксения Собчак, музыкант Сергей Шнуров, а также учителя артиста. А телеведущий Владимир Соловьев назвал «хайпующими» людей, которые вступились за Устинова, напоминает агентство Nation News.

Кучерена работает юристом с 1987 года. В разные годы он представлял интересы бизнесмена Сергея Лисовского, кинорежиссера Никиты Михалкова, певца Иосифа Кобзона, бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

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