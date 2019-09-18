Защитой актера Устинова займется адвокат Сноудена

Адвокат, заслуженный юрист России Анатолий Кучерена будет представлять интересы актера Павла Устинова, которого осудили на три года и шесть месяцев за нападение на силовика. Об этом юриста лично попросил актер Константин Райкин.
«Я получил письмо народного артиста России Константина Райкина и руководителя театральной школы с просьбой стать защитником Устинова. Я дал свое согласие», — цитирует ТАСС Кучерену. Он отметил, что в ближайшее время займется материалами уголовного дела и будет готовиться к заседанию по апелляции.
Ранее Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режима за применение насилия к силовику во время несанкционированной акции в Москве, напоминает
Кучерена работает юристом с 1987 года. В разные годы он представлял интересы бизнесмена Сергея Лисовского, кинорежиссера Никиты Михалкова, певца Иосифа Кобзона, бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.