Имущество экс-губернатора Белых, осужденного за взятки, выставили на торги

На продажу выставлены автомобиль, часы и псалтырь Никиты Белых Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Федеральная служба судебных приставов отправила на торги имущество бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, приговоренного к восьми годам колонии строгого режима за взятки. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Среди выставленных на продажу вещей оказался автомобиль Nissan Patrol, стартовая цена за который 901,7 тысяча рублей, а также наручные часы Blancpain Aqua Lung, за которые покупателю придется отдать 552,6 тысячи рублей. Третьим предметом на продаже стал псалтырь Белых, который можно купить за две тысячи рублей.

В 2018 году бывший губернатор Кировской области, уроженец Перми Никита Белых был приговорен Пресненским районным судом города Москвы к восьми годам колонии строгого режима за получение крупной взятки в 400 тысяч евро от одного из бизнесменов. Также осужденному необходимо будет выплатить штраф в 100 миллионов рублей. Позднее Мосгорсуд оставил в силе приговор по делу Белых, однако размер назначенного бывшему чиновнику штрафа был уменьшен до 48 миллионов рублей. Свою вину Белых не признал до сих пор. По мнению политика, он стал жертвой неких масштабных политических интриг.

В июле прошлого года сообщалось, что Белых устроился работать библиотекарем в колонии, где он отбывает наказание. Работники сообщают, что такое решение он принял сам. В августе 2019 года супруга Белых подала на развод.