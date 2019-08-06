Экс-губернатора Белых, осужденного за взятку, бросила жена

Супруга Никиты Белых решила развестись с экс-губернатором Кировской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Никиты Белых

Супруга осужденного за взяточничество экс-губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина подала на развод. Об этом женщина рассказала на своей странице в соцсети Facebook.

«Сегодня мне 33. И сейчас я подаю заявление на развод. В связи с угрозами, поступающими в мой адрес и в адрес моих коллег, мной и Никитой Юрьевичем было принято это сложное решение, чтобы не допустить влияния нашей правозащитной деятельности на его судьбу в заключении. Сразу после подачи заявления я еду в суд», — отметила она, подчеркнув, что развестись с супругом она решила в свой день рождения. Сейчас Екатерина Белых планирует заниматься общественной и журналистской деятельностью. Отношений с бывшим главой Кировской области прерывать она при этом не собирается.

В 2018 году бывший губернатор Кировской области, уроженец Перми Никита Белых был приговорен Пресненским районным судом города Москвы к восьми годам колонии строгого режима за получение крупной взятки в 400 тысяч евро от одного из бизнесменов. Также осужденному необходимо будет выплатить штраф в 100 миллионов рублей. Позднее Мосгорсуд оставил в силе приговор по делу Белых, однако размер назначенного бывшему чиновнику штрафа был уменьшен до 48 миллионов рублей. Свою вину Белых не признал до сих пор. По мнению политика, он стал жертвой неких масштабных политических интриг.

В июле прошлого года сообщалось, что Белых устроился работать библиотекарем в колонии, где он отбывает наказание. Работники сообщают, что такое решение он принял сам.