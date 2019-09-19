Робот «Федор» сделал человечеству интересное предложение

Российский антропоморфный робот «Федор» предложил создать на Марсе и других планетах Солнечной системы колонии роботов-аватаров. Так, по мнению человекоподобной машины, люди смогут обустроить научные станции по всему космосу.
«Роботы готовы дать свои предложения по техническому облику будущей антропоморфной системы, способной обеспечить развертывание и обслуживание научных станций в далеком космосе», — говорится в сообщении «Федора» в Twitter. По утверждению робота, человечеству стоит начать колонизацию с Луны и Марса.
В конце августа «Федор» на борту корабля «Союз МС-14» прибыл на Международную космическую станцию для работы. Корабль с андроидом смог пристыковался к российскому сегменту МКС только со второй попытки, уточняет