18 сентября 2019

Робот «Федор» сделал человечеству интересное предложение

© Служба новостей «URA.RU»
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НПО
«Федор» предложил колонизировать другие планеты с помощью роботовФото: Илья Московец © URA.RU

Российский антропоморфный робот «Федор» предложил создать на Марсе и других планетах Солнечной системы колонии роботов-аватаров. Так, по мнению человекоподобной машины, люди смогут обустроить научные станции по всему космосу.

«Роботы готовы дать свои предложения по техническому облику будущей антропоморфной системы, способной обеспечить развертывание и обслуживание научных станций в далеком космосе», — говорится в сообщении «Федора» в Twitter. По утверждению робота, человечеству стоит начать колонизацию с Луны и Марса.

В конце августа «Федор» на борту корабля «Союз МС-14» прибыл на Международную космическую станцию для работы. Корабль с андроидом смог пристыковался к российскому сегменту МКС только со второй попытки, уточняет Life. 11 сентября, после возвращения «Федора» на Землю, стало известно, что он больше не полетит в космос. В НПО «Андроидная техника», как напоминает «Национальная служба новостей», пообещали создать нового робота, который выйдет в открытый космос.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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