В уральском йогурте нашли кишечную палочку

Источником опасных бактерий в йогурте могут быть нестерильные условия на производстве Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Роскачество выявило в двух торговых марках клубничного йогурта бактерии группы кишечной палочки и превышение концентрации хлоргексидина. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Бактерии группы кишечной палочки обнаружены в продукте торговой марки „Талицкий йогурт“ (производится в Свердловской области — прим. ред.). Скорее всего, источник этих бактерий — нестерильные условия на производстве», — сказано в докладе. Также исследователи нашли дезинфицирующее средство хлоргексидин в йогуртах марки «Вкуснотеево». В Роскачестве отметили, что это не является нарушением, но указывает на плохую промывку оборудования после дезинфекции.

Всего специалисты изучали 26 наиболее популярных марок клубничного непитьевого йогурта. 24 из них были отечественного производства, по одному — из Белоруссии и Швейцарии. Ни один продукт не показал превышения по антибиотикам. Также ни в одном йогурте не нашли следов сальмонеллы, плесени, пестицидов или золотистого стафилококка.

Ранее Роскачество предупредило россиян об опасности продуктов, продающихся на рынках, напоминает «Национальная служба новостей». «Домашняя» продукция, по утверждению ведомства, может привести к опасным заболеваниям. Также, как пишет «Утро.ру», Роскачество предостерегло граждан от употребления «готовых завтраков».