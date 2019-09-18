Имя второго человека в Челябинске известно, решают вопрос по его заместителям

Андрей Шмидт готовится возглавить гордуму Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проректор Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Андрей Шмидт принял предложение «Единой России» возглавить городскую думу Челябинска нового созыва. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники в партии.

«Решение принято 17 сентября, после консультаций, которые проводились сразу после областной партийной конференции, на которой были утверждены списки в гордуму, — сообщил источник. — Вечером 18 сентября состоятся консультации по кандидатурам вице-спикеров и председателей комиссий».

Все кандидатуры руководства думы будут вынесены на заседание региональной конференции «ЕР», которая пройдет сразу после официального вступления в должность. Первая сессия думы состоится 24 сентября.

43-летний Шмидт трижды избирался в гордуму. 18 сентября вновь избран в думу на первом заседании Центрального райсовета. Однако ни официально, ни неофициально обсуждать с корреспондентом «URA.RU» тему своего возможного руководства думой он отказался.

По информации источника агентства, переговоры по кандидатуре Шмидта, хотя предложение стать спикером думы он принял, идут по большей части с ректором ЮУрГУ, депутатом Заксобрания области Александром Шестаковым. В вузе говорят, что тот рассматривает своего зама возможным преемником, если по истечению его полномочий через год будет подбираться новая кандидатура.