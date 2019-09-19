Водители автобусов спешат, чтобы уложиться в график Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы опасаются, что из-за перекрытия моста ЖБИ, который будут ремонтировать ближайшие два года, водители автобусов начнут устраивать гонки и провоцировать аварии. Дело в том, что для пассажирского транспорта не изменили график движения и потерянное время приходится нагонять.

«По какой причине вы не составили новые графики маршрутным автобусам? Водители физически не успевают по графику из-за объезда по улице Бурова-Петрова. Или вы ждете ДТП?» — обратился к руководству транспортной инспекции и курганским перевозчикам Александр Иванов в сообществе «Инцидент. Курган» соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе мэрии заверили, что контролируют ситуацию. «Сейчас транспортные потоки перераспределяются, некоторые автобусы уже идут в графике. Транспортное управление держит вопрос на контроле, по итогам мониторинга на этой неделе какие-то из маршрутов, возможно, будут корректироваться», — сообщила сотрудник пресс-службы Александра Широких.

Проспект Машиностроителей закрыт с 15 сентября из-за реконструкции моста ЖБИ. В первый день после перекрытия курганцы жаловались на опоздания на работу из-за пробок. По плану, завершить ремонт должны до декабря 2021 года, однако подрядчики намерены окончить работы уже в 2020 году.

В Кургане регулярно происходят аварии с участим пассажирских автобусов. Это объясняют спешкой водителей и их низкой квалификацией. Из-за плохого состояния общественного транспорта Глава Зауралья Вадим Шумков сравнивал Курган с Пакистаном.